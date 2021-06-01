"От их хоккея осталось приятное послевкусие". В России отреагировали на провал Казахстана в решающем матче ЧМ-2021 по хоккею

"Спорт-Экспресс" прокомментировал поражение сборной Казахстана по хоккею в заключительном матче группового этапа чемпионата мира-2021 в элитном дивизионе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Подопечные Юрия Михайлиса проиграли Норвегии со счетом 1:3 и упустили исторический шанс на плей-офф. Несмотря на проигрыш, Казахстан сохраняет шансы на выход из группы.

Определились шесть участников плей-офф ЧМ-2021 по хоккею. Казахстан сохраняет шансы

"После поражения казахстанцы могут пролететь мимо плей-офф, но от их хоккея на групповом этапе осталось приятное послевкусие. Обычно команда-аутсайдер предпочитает оборонительную тактику, играет вторым номером, убаюкивая соперника и дожидаясь его ошибок. Казахстанцы не из таких. Их хоккей импонирует нацеленностью на атаку. Команда Юрия Михайлиса старается действовать активно, не прижимается к воротам, показывает характер, когда каждый бьется за каждого. Равнодушных в этой команде нет - это точно.

Те, кто связывает прогресс Казахстана исключительно с натурализованными североамериканцами, сильно заблуждаются. Во-первых, посмотрите на Белоруссию.Там предложили гражданство нескольким хоккеистам, игравшим в минском "Динамо". На бумаге собрался боеспособный коллектив как минимум для того, чтобы брать очки у Словакии, Великобритании и Дании. Но вместо этого белорусы отдают три стратегически важных матча, а главный тренер на пресс-конференциях не стесняясь отчитывает легионеров (иногда по делу, иногда - нет). Беда команды Михаила Захарова в том, что командой ее можно назвать только для протокола. Скорее она напоминает группы разобщенных игроков. С таким подходом вы хоть Сидни Кросби натурализуйте - закончится все как в известной басне Ивана Крылова.

Во-вторых, посмотрите на статистику сборной Казахстана. Больше всех очков (7) у Романа Старченко, он же делит первое место среди лучших снайперов с Никитой Михайлисом - оба забросили по три шайбы. Дитц, Блэкер и Сведберг помогают атаке не так активно, хотя все проводят на льду в среднем больше 20 минут. Только один гол у Кертиса Волка. Пока молчат легионеры, важными шайбами отмечаются Александр Шин, Артем Лихотников, Кирилл Панюков. Юрий Михайлис нашел рабочую синергию между иностранцами и местными хоккеистами - за это специалиста можно только похвалить.

Правда, сегодня она дала сбой. Казахстанцы могли досрочно решить вопрос выхода в плей-офф, чтобы не зависеть от результатов конкурентов. Для этого от них требовалось обыграть норвежцев, которые потеряли математические шансы на четвертьфинал. И начиналось для команды Михайлиса все оптимистично. В конце первого периода Дмитрий Шевченко вырвался "один на один" с Хенриком Хаукеланном и буднично бросил мимо вратаря.

Работы у Хаукеланна было предостаточно. Пришли в себя норвежцы только во втором периоде - стали получаться длительные позиционные атаки и чаще в деле видели уже Никиту Бояркина - одного из главных героев команды Михайлиса. Вратарь "Сарыарки" экстренно подхватил пост первого номера после того, как Хенрик Карлссон отказался лететь на чемпионат мира. Бояркин так уверенно вошел в турнир, что в сборной о шведе никто и не вспоминал.

От норвежцев Никита пропустил три шайбы, но вопросы к голкиперу остались только по последней. Первый гол - качественно разыгранное большинство, второй - контратака с поперечным пасом. Среагировать на бросок из такой позиции очень сложно.

Казахстанцы были в шаге от исторического выхода в плей-офф, но проиграли лишенным мотивации норвежцам и упустили шанс решить турнирную задачу самостоятельно. Теперь парни Михайлиса будут болеть за финнов в их заключительном матче с канадцами - победа Суоми в основное время поможет казахстанцам остаться в игре", - пишет издание.

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