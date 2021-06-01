Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Календарь КПЛ-2021
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

"От их хоккея осталось приятное послевкусие". В России отреагировали на провал Казахстана в решающем матче ЧМ-2021 по хоккею

Также разобрали успех сборной на групповом этапе.

"От их хоккея осталось приятное послевкусие". В России отреагировали на провал Казахстана в решающем матче ЧМ-2021 по хоккею
Фото: КФХ©
Новости спорта Хоккей Сборные (хоккей)
1

"Спорт-Экспресс" прокомментировал поражение сборной Казахстана по хоккею в заключительном матче группового этапа чемпионата мира-2021 в элитном дивизионе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Подопечные Юрия Михайлиса проиграли Норвегии со счетом 1:3 и упустили исторический шанс на плей-офф. Несмотря на проигрыш, Казахстан сохраняет шансы на выход из группы.

Определились шесть участников плей-офф ЧМ-2021 по хоккею. Казахстан сохраняет шансы

"После поражения казахстанцы могут пролететь мимо плей-офф, но от их хоккея на групповом этапе осталось приятное послевкусие. Обычно команда-аутсайдер предпочитает оборонительную тактику, играет вторым номером, убаюкивая соперника и дожидаясь его ошибок. Казахстанцы не из таких. Их хоккей импонирует нацеленностью на атаку. Команда Юрия Михайлиса старается действовать активно, не прижимается к воротам, показывает характер, когда каждый бьется за каждого. Равнодушных в этой команде нет - это точно.

Те, кто связывает прогресс Казахстана исключительно с натурализованными североамериканцами, сильно заблуждаются. Во-первых, посмотрите на Белоруссию.Там предложили гражданство нескольким хоккеистам, игравшим в минском "Динамо". На бумаге собрался боеспособный коллектив как минимум для того, чтобы брать очки у Словакии, Великобритании и Дании. Но вместо этого белорусы отдают три стратегически важных матча, а главный тренер на пресс-конференциях не стесняясь отчитывает легионеров (иногда по делу, иногда - нет). Беда команды Михаила Захарова в том, что командой ее можно назвать только для протокола. Скорее она напоминает группы разобщенных игроков. С таким подходом вы хоть Сидни Кросби натурализуйте - закончится все как в известной басне Ивана Крылова.

Во-вторых, посмотрите на статистику сборной Казахстана. Больше всех очков (7) у Романа Старченко, он же делит первое место среди лучших снайперов с Никитой Михайлисом - оба забросили по три шайбы. Дитц, Блэкер и Сведберг помогают атаке не так активно, хотя все проводят на льду в среднем больше 20 минут. Только один гол у Кертиса Волка. Пока молчат легионеры, важными шайбами отмечаются Александр Шин, Артем Лихотников, Кирилл Панюков. Юрий Михайлис нашел рабочую синергию между иностранцами и местными хоккеистами - за это специалиста можно только похвалить.

Правда, сегодня она дала сбой. Казахстанцы могли досрочно решить вопрос выхода в плей-офф, чтобы не зависеть от результатов конкурентов. Для этого от них требовалось обыграть норвежцев, которые потеряли математические шансы на четвертьфинал. И начиналось для команды Михайлиса все оптимистично. В конце первого периода Дмитрий Шевченко вырвался "один на один" с Хенриком Хаукеланном и буднично бросил мимо вратаря.

Работы у Хаукеланна было предостаточно. Пришли в себя норвежцы только во втором периоде - стали получаться длительные позиционные атаки и чаще в деле видели уже Никиту Бояркина - одного из главных героев команды Михайлиса. Вратарь "Сарыарки" экстренно подхватил пост первого номера после того, как Хенрик Карлссон отказался лететь на чемпионат мира. Бояркин так уверенно вошел в турнир, что в сборной о шведе никто и не вспоминал.

От норвежцев Никита пропустил три шайбы, но вопросы к голкиперу остались только по последней. Первый гол - качественно разыгранное большинство, второй - контратака с поперечным пасом. Среагировать на бросок из такой позиции очень сложно.

Казахстанцы были в шаге от исторического выхода в плей-офф, но проиграли лишенным мотивации норвежцам и упустили шанс решить турнирную задачу самостоятельно. Теперь парни Михайлиса будут болеть за финнов в их заключительном матче с канадцами - победа Суоми в основное время поможет казахстанцам остаться в игре", - пишет издание.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Сборная РК по хоккею ЧМ-2021 по хоккею Латвия Хоккей
Новости
Сегодня
09:31
Хоккей

"Может стать фатальной". Казахстан узнал последствия обидного поражения в последнем матче в группе ЧМ-2021 по хоккею
Сегодня
08:36
Хоккей

"От их хоккея осталось приятное послевкусие". В России отреагировали на провал Казахстана в решающем матче ЧМ-2021 по хоккею
Сегодня
08:00
Хоккей

Мог войти в историю, но проиграл. Как Казахстан вместо выхода в плей-офф ЧМ по хоккею сам создал себе большие проблемы
Сегодня
07:32
Хоккей

Определились шесть участников плей-офф ЧМ-2021 по хоккею. Казахстан сохраняет шансы
Сегодня
01:58
Хоккей

"Какое-то опустошение". Главный тренер сборной Казахстана - о поражении в решающем матче на ЧМ-2021 по хоккею
Сегодня
01:55
Хоккей

"Просто провалили матч". Игроки сборной Казахстана разобрали поражение от Норвегии на ЧМ по хоккею
Сегодня
01:44
Хоккей

Вся надежда на Финляндию, или как сборная Казахстана может выйти в плей-офф ЧМ по хоккею после поражения
Сегодня
01:17
Хоккей

Казахстан упустил победу в решающем матче, но сохранил шансы на выход в плей-офф ЧМ по хоккею
Вчера
22:10
Хоккей

Подарок для Казахстана, или как США "убрали" конкурента за плей-офф чемпионата мира
Вчера
21:10
Хоккей

Вакцинированных и переболевших коронавирусом болельщиков допустят на ЧМ по хоккею с участием сборной Казахстана
Вчера
18:29
Хоккей

Не расплескали? Почему Казахстан может облажаться в матче с Норвегией и остаться без плей-офф чемпионата мира
Вчера
15:21
Хоккей

Назван главный враг Казахстана в решающем матче за выход в плей-офф ЧМ по хоккею
Вчера
12:56
Хоккей

Сотворить историю. Полный расклад по шансам Казахстана попасть в плей-офф ЧМ-2021 по хоккею
Вчера
12:20
Хоккей

"Выбьет дверь ногой". Эксперт назвал оптимистичный расклад для Казахстана на ЧМ-2021 по хоккею
Вчера
10:15
Хоккей

Прямая трансляция решающего матча сборной Казахстана за выход в плей-офф ЧМ-2021 по хоккею
Вчера
09:20
Хоккей

Казахстан попадает на Россию, или как выглядят текущие пары плей-офф ЧМ-2021 по хоккею
Вчера
08:57
Хоккей

В России рассказали о перспективах Казахстана достичь исторического результата на ЧМ-2021 по хоккею
Вчера
07:20
Хоккей

Сборная России опасается Казахстана? Озвучены шансы команды Юрия Михайлиса на выход в плей-офф ЧМ-2021
Вчера
02:24
Хоккей

Одна победа до плей-офф, или каково положение Казахстана перед последним матчем в группе ЧМ по хоккею
Вчера
01:43
Хоккей

Определились первые участники плей-офф ЧМ-2021 по хоккею. Казахстан претендует на выход из группы
30 мая
22:42
Хоккей

Стал известен четвертый неудачник ЧМ-2021 по хоккею. Казахстан идет в зоне плей-офф
30 мая
21:46
Хоккей

Канада одержала первую разгромную победу на ЧМ-2021 и приблизилась к Казахстану
30 мая
20:00
Хоккей

Названы шансы Казахстана выиграть решающий матч на ЧМ по хоккею
30 мая
17:38
Хоккей

Названы расклады, при которых Канада может обойти Казахстан и попасть в плей-офф ЧМ-2021 по хоккею
30 мая
14:13
Хоккей

Сборная Казахстана стала лучшей в реализации большинства на чемпионате мира по хоккею
30 мая
12:12
Хоккей

Сборная Казахстана показала видео из раздевалки после разгрома над Италией на ЧМ по хоккею
30 мая
08:01
Хоккей

Капитан сборной Казахстана вошел в тройку лучших бомбардиров чемпионата мира
30 мая
01:28
Хоккей

Финляндия вышла на первое место в группе ЧМ-2021 по хоккею. Казахстан остался в зоне плей-офф
29 мая
23:45
Хоккей

"Вначале рассматривали как сладкую булочку, а теперь их нужно опасаться". В России восхитились игрой Казахстана на ЧМ по хоккею
29 мая
23:20
Хоккей

Казахстан лишился конкурента за место в плей-офф ЧМ-2021 по хоккею
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика