Определился победитель группы сборной Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею

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Сегодня 07:41
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Сборная Швейцарии обыграла Чехию в рамках группового этапа чемпионата мира-2023 по хоккею, проходящего в Риге (Латвия) и Тампере (Финляндия), сообщают Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 4:2.

У победителей отличились Ромен Леффель (13-я минута), Андрес Амбюль (24-я, 29-я) и Таннер Ричард (56-я). У проигравших шайбы забросили Роман Червенка (7-я) и Доминик Кубалик (53-я).

Таким образом, швейцарцы набрали 18 очков и обеспечили себе первое место в группе В. Чешские хоккеисты с 13 баллами находятся на второй строчке.

Следующую игру Швейцария проведет с Латвией 23 мая, а Чехия в этот день встретится с Канадой.

Напомним, что казахстанцы с 4 очками располагаются на шестой позиции в этой группе, решив свою задачу по сохранению прописки в топ-дивизионе. Сегодня, 22 мая, подопечные Галыма Мамбеталиева проведут заключительный матч против Словении. Начало - в 23:20 по времени Астаны. Трансляция будет доступна здесь.

Метки:
Швейцария Чехия ЧМ-2023 по хоккею Хоккей Сборная РК по хоккею
Новости
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