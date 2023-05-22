Определился первый неудачник ЧМ-2023 по хоккею с участием Казахстана

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Сегодня 12:29
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Определился первый неудачник чемпионата мира-2023 по хоккею в элитном дивизионе, который проходит в Риге (Латвия) и Тампере (Финляндия), сообщают Vesti.kz.

Им стала сборная Словении, которая минимально уступила Словакии (0:1).

После этого поражения Словения вылетела из элитного дивизиона чемпионата мира и в следующем году сыграет в первом дивизионе.

В заключительном матче ЧМ-2023 Словения сыграет с Казахстаном, который сохранил прописку в элитном дивизионе. Этот матч пройдет 22 мая, прямая трансляция доступна здесь.

Отметим, что второй неудачник турнира определится также 22 мая - Венгрия и Австрия сойдут в очном противостоянии и победитель этого матча сохранит прописку в элитном дивизионе.

Метки:
Сборная РК по хоккею ЧМ-2023 по хоккею Хоккей

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