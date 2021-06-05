Определился первый финалист ЧМ-2021 по хоккею. Сборная играла в группе с Казахстаном

Определился первый финалист чемпионата мира по хоккею в элитном дивизионе, проходящем в Риге (Латвия), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Им стала сборная Канады, которая в полуфинале обыграла команду США со счетом 4:2 (1:1, 1:0, 2:1). В составе "кленовых листьев" отличились Брэндон Пирри (2-я минута), Эндрю Манджапане (24-я и 41-я) и Джастин Дэнфорт (59-я). У американцев шайбы забросили Колин Блэквелл (17-я) и Александр Хмелевски (43-я).

Соперник Канады по финалу определится позднее в паре Финляндия - Германия. Этот матч начнется в 21:15 по времени Нур-Султана.

Отметим, что полуфинальные пары составили команды из группы В, где также выступала сборная Казахстана. Так, подопечные Юрия Михайлиса на групповом этапе обыграли финнов (2:1 Б) и немцев (3:2), но проиграли канадцам (2:4) и американцам (0:3).

В итоге Казахстан занял пятое место в группе и не смог впервые в истории выйти в плей-офф ЧМ.

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