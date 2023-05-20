Обидчик Казахстана потерпел первое поражение на ЧМ-2023 по хоккею

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Сегодня 22:30
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Сборная Канады проиграла Швейцарии со счетом 2:3 в рамках группового этапа чемпионата мира-2023 по хоккею, проходящего в Риге (Латвия) и Тампере (Финляндия), сообщают Vesti.kz.

В составе канадцев отличились Тайлер Тоффоли (30-я минута) и Майкл Каркон (57-я). У швейцарцев голы забивали Нико Хишер (34-я), Дарио Симион (37-я) и Андрес Амбюль (53-я).

Таким образом, "кленовые листья" потерпели первое поражение на турнире, расположившись с 11 очками на третьем месте. Швейцарцы (15) одержали пятую победу подряд и вернули себе лидерство в группе B.

Напомним, что ранее Казахстан уступил Швейцарии (0:5) и Канаде (1:5).

В плей-офф выйдут четыре лучшие команды, а последняя покинет топ-дивизион.

Метки:
ЧМ-2023 по хоккею Хоккей Сборная РК по хоккею Канада Швейцария

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