Новый капитан сборной Казахстана по хоккею прокомментировал победу над Беларусью

Нападающий "Барыса" Алихан Асетов, который назначен новым капитаном сборной Казахстана, прокомментировал победу команды над Беларусью, сообщают Vesti.kz.
В рамках подготовки к чемпионату мира в топ-дивизионе, который пройдет с 21 мая по 6 июня в Риге (Латвия), подопечные Юрия Михайлиса провели товарищеский матч и одержали победу со счетом 2:0. В интервью пресс-службе КФХ Асетов отметил, что главное выиграть в официальных матчах.
- Первый период было очень тяжело играть, все давно не играли, все были заряжены. На второй период вышли более свободно, уже спокойно играли, сделали свою работу, забили в большинстве.
- Как считаешь, какой момент ключевым стал в этой игре?
- Когда забил Даррен, когда большинство разыграли.
- Сегодня объявили, что ты будешь капитаном команды на предстоящем чемпионате мира. Поделись своими эмоциями.
- Это очень здорово, конечно. Впервые в карьере у меня такое - за взрослую команду быть капитаном. Спасибо тренерскому штабу за такое доверие.
- С белорусами играем еще один матч. Как считаешь, достойный ли это соперник для подготовки?
- Да, очень здорово, что мы играем с ними. У нас всегда с ними принципиальные игры. Но сейчас две игры товарищеские, ничего не решают. А самое важное теперь - выиграть на чемпионате мира в официальных матчах.
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