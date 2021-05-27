Новичок сборной Казахстана раскрыл секрет победы над лидером группы на ЧМ по хоккею

Новичок сборной Казахстана по хоккею - натурализованный шведский защитник "Барыса" Виктор Сведберг - объяснил, за счет чего удалось обыграть Германию (3:2) на чемпионате мира-2021. Его слова приводит "Шайба.kz".

- До сегодняшнего матча сборная Германия шла без поражений, имея в активе три победы кряду. Как удалось прервать их серию?

- Мы просто играли в свою игру. Действовали по той же системе, что и в предыдущих матчах, и она приносила нам успех. И сегодня тоже все сработало. Продолжали играть в том же ключе. Не имеет значения, какой соперник перед нами. Стараемся показывать свою лучшую игру. Так что мы рады этой победе и счастливы.

- Всего 15 бросков и три гола. Мы знаем, что Ваша команда играет в основном от обороны. Что скажете об игре в атаке?

- Сегодня нам удалось использовать свои шансы. Это очень важно, это стало ключом к успеху. Играли довольно плотно, не давали сопернику возможности бросать по воротам. Когда появлялись моменты в атаке, старались их реализовывать.

- Что можете сказать людям, которые удивлены успехам сборной Казахстана?

- Они могут оценивать нас как угодно. Мы сами знаем, что ожидаем от себя. Мы можем конкурировать с любой командой на этом турнире. На каждую игру выходим только с таким настроем.

Сборная Казахстана переписала историю после победы над лидером группы на ЧМ по хоккею

Казахстан, одержав третью победу, с семью очками поднялся на четвертое место в группе, дающее право на место в плей-офф. Германия (9) сохранила лидерство в группе.

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