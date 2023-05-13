"Ничего хорошего братьям-казахам не обещает". Эксперт - о старте Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч группового раунда чемпионата мира-2023 Норвегия - Казахстан. Он считает, что в этой игре победит норвежская команда, сообщают Vesti.kz.

Встреча пройдет сегодня, 13 мая. Начало - в 19:20 по времени Астаны. Трансляция будет доступна здесь.

"Мы плохо представляем себе готовность к чемпионату мира сборной Норвегии, но достаточно легко можем представить, что ничем особенным от себя собственной более ранних версий она представлять не будет. Не с чего там представлять, не с чего и некому. Есть хоккеисты достаточно крепкого европейского уровня, причем больше второго эшелона. Наверняка будет пара-тройка ребят из НХЛ, но с ними будет старая и традиционная проблема: на чемпионат мира они приедут отдыхать. Поэтому особой пользы от них ждать не приходится, разгонятся к концу группового турнира, но это вряд ли поможет варягам попасть в плей-офф.

Зато мы хорошо представляем себе уровень сборной Казахстана. Уровень этот практически неизменен последние года три-четыре и ничего хорошего братьям-казахам не обещает. Его должно хватить на то, чтобы в очередной раз в последний момент зацепиться когтями за элиту, но не более того. А жаль, на этом чемпионате в латвийской группе Б только две приличные команды - Канада да Чехия. То есть резня за два оставшихся места в плей-офф будет очень приличная, но Казахстан в ней участия не примет, к сожалению.

Что же касается предстоящего матча, то обе команды будут потихоньку въезжать в чемпионат, но сборная Казахстана станет это делать с привычно душераздирающим количеством индивидуального брака на ровном месте. Что и повлияет на итог игры, которая не будет слишком уж голевой и тотал которой вряд ли уйдет за 7,5. А победят в матче норвежцы, причем сделают это в основное время", - приводит его прогноз "Рейтинг Букмекеров".

Напомним, что сборная Казахстана будет проводить игры в столице Латвии. Ее соперниками по группе B также станут команды Чехии, Швейцарии, Канады, Словакии, Латвии и Словении.