Неожиданным результатом завершился матч соперников сборной Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею

Новости спорта Хоккей Сборные (хоккей)
Вчера 22:43
©Iihf.com

На чемпионате мира по хоккею состоялся матч между сборными Словакии и Канады, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч группы B в Риге (Латвия) завершился победой канадцев по буллитам. В основное время команды обменялись голами в первом периоде. На восьмой минуте Джейк Нейборс открыл счет, а на 17-й Петер Цегларик восстановил равновесие.

Победу "кленовым листьям" в серии послематчевых буллитов принес Джек Куинн.

Канада, набрав восемь очков, лидирует в группе. В двух стартовых матчах канадцы обыграли Латвию (6:0) и Словению (5:2).

У Словакии четыре балла и четвертое место. Эта команда уступила Чехии - 2:3 и одолела Латвию - 2:1.

17 мая сборная Казахстана сыграет с Канадой, а 19-го числа команда Галыма Мамбеталиева проведет матч против Словакии. Казахстан, обыгравший на старте по буллитам Норвегию (4:3) и уступивший Чехии (1:5), набрал два балла. Команда идет на пятом месте в группе.

Метки:
Сборная РК по хоккею

Ссылки по теме:

Новости
Вчера , 22:43
Сборные (хоккей)
Неожиданным результатом завершился матч соперников сборной Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею
Вчера , 15:01
Сборные (хоккей)
Назван главный козырь сборной Казахстана на ЧМ по хоккею
Вчера , 14:27
Сборные (хоккей)
Защитник "Металлурга" стал самым востребованным в сборной Казахстана в матче ЧМ-2023
Вчера , 10:43
Сборные (хоккей)
"Столько сенсаций!". Сборную Казахстана потроллили после первого поражения на ЧМ-2023 по хоккею
Вчера , 07:40
Сборные (хоккей)
Тренер сборной Казахстана назвал причины первого поражения на ЧМ-2023 по хоккею
Вчера , 02:44
Сборные (хоккей)
Видеообзор матча, или как сборная Казахстана проиграла Чехии на ЧМ-2023 по хоккею
Вчера , 01:46
Сборные (хоккей)
Сборная Казахстана потерпела первое поражение на чемпионате мира по хоккею
14 мая, 22:56
Сборные (хоккей)
Стал известен состав сборной Казахстана на матч против Чехии на ЧМ-2023 по хоккею
14 мая, 22:11
Сборные (хоккей)
"Это проверка сил казахстанского хоккея". Олейник - о сборной на ЧМ, уровне Мамбеталиева и шансах в топ-дивизионе
14 мая, 17:44
Сборные (хоккей)
Прямая трансляция матча Чехия - Казахстан на чемпионате мира по хоккею
© 2008 - 2023 ТОО «EML»