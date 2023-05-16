Назван победитель матча Швейцария - Казахстан на ЧМ-2023 по хоккею

Бывший главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев специально для "ВсеПроСпорт.ру" сделал прогноз на матч между сборными Швейцарии и Казахстана на чемпионате мира-2023 по хоккею, сообщают Vesti.kz.

"Нам иногда кажется, что сборная Казахстана готова играть на равных с соперниками уровня сборной Швейцарии. И, действительно, в последних двух очных играх эти команды обменялись победами. Правда, казахстанцы свой матч выиграли по "буллитам" в 2016 году, а швейцарцы в основное время на прошлогоднем чемпионате мира.

А вот как команды сыграли в стартовых играх текущего мирового форума: Швейцария сокрушила Словению (7:0) и Норвегию (3:0), а Казахстан одолел Норвегию (4:3 Б) и уступил Чехии (1:5). Роман Старченко и Никита Михайлис, конечно, хороши, но если они хотя бы раз пробьют неприступные пока ворота швейцарцев, то это уже будет неплохо. Что же касается атаки страны сыров и банков, то сдержать Нино Нидеррайтера, Дениса Мальгина и компанию будет невероятно сложно, если не сказать больше. У Швейцарии очень хорошая сборная, которая и на Еврохоккейтуре себя уже проявила. И уж точно Казахстану ее не остановить. Швейцарцы выиграют и сделают это весьма уверенно. Победа Швейцарии с форой (-3,5)", - сказал Плющев.