Назван лучший игрок сборной Казахстана на ЧМ по хоккею

Лучшим игроком сборной Казахстана по хоккею на женском юниорском чемпионате мира признана голкипер Вероника Агеева, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФХ.

Она сыграла пять матчей, два из которых на ноль, отразила 97 бросков из 104, заняла второе место по проценту отраженных бросков - 93,27 процента, пропустив в среднем 1,66 гола за матч.

Напомним, что мировой турнир во втором дивизионе группы A проходил в Риге. Казахстанки с 12 очками заняли второе место, обыграв в заключительном матче команду Латвии со счетом 7:4.

Подопечные Марии Федоренко стартовали на ЧМ с поражения от Великобритании (1:3), после чего победили Новую Зеландию (14:3), Китайский Тайбэй (6:0), Нидерланды (11:0) и вот Латвию (7:4).

Группу выиграли хоккеистки Великобритании, набравшие 15 очков.