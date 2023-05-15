Назван главный козырь сборной Казахстана на ЧМ по хоккею

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Сегодня 15:01
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Бывший государственный тренер по хоккею Сергей Шавернев в беседе с корреспондентом Vesti.kz прокомментировал победу сборной Казахстана над Норвегией в элитном дивизионе чемпионата мира-2023. Также эксперт отметил главную особенность нынешней команды.

Чемпионат мира проходит в Риге (Латвия) и Тампере (Финляндия). На групповом этапе Казахстан провел две игры. В первой по буллитам была обыграна Норвегия (4:3), а во второй последовало поражение от Чехии (1:5).

"Если честно, я думал, что нам по силам обыграть Норвегию. Начало матча мы проиграли вчистую, но затем ребята смогли собраться. Несомненно, сыграла свою роль и расслабленность норвежцев. Однако нынешние лидеры команды проявили себя с лучшей стороны. Это очень хороший старт, который улучшил наши шансы на выживание. Я уверен, что этой сборной по силам остаться в элите. С Латвией и Словенией нам по силам набрать очки. Все в наших руках.

Нужно отметить, что легионеры все же внесли свою лепту. Многие в нынешней сборной набрались опыта, глядя на них. Однако сейчас наша команда наконец-то играет своими игроками. Это должно было произойти когда-нибудь. Играть на ЧМ - это уже большая мотивация. Сейчас хоккеисты будут биться за свою страну и уверен, что сделают все, что в их силах.

После победы над Норвегией шансы остаться в "элите" 50 на 50. Мечтать о выходе из группы нереально. Это доказала игра с чехами. Наша команда сильно уступает оппонентам во многих аспектах", - отметил Шавернев.

Следующий матч на турнире Казахстан проведет против Швейцарии 16 мая.

Метки:
Сборная РК по хоккею

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