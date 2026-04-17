Назначен капитан сборной Казахстана перед ЧМ по хоккею

Нападающий Роман Старченко назначен капитаном сборной Казахстана по хоккею на УТС в Минске, передают Vesti.kz со ссылкой на Шайба.kz.

Его ассистентами стали Алихан Асетов и Кирилл Савицкий.

Ранее тренерский штаб сборной Казахстана представил расширенный состав на выездной УТС. В Минске команда продолжит подготовку к чемпионату мира в группе "А" первого дивизиона. Турнир состоится в польском городе Сосновец со 2 по 8 мая. За выход в элиту сборная Казахстана будет бороться с Францией, Украиной, Польшей, Японией и Литвой.

Расписание матчей сборной Казахстана:

• 2 мая. 19:00. Литва - Казахстан;

• 3 мая. 15:30. Казахстан - Япония;

• 5 мая. 22:30. Казахстан - Польша;

• 7 мая. 19:00. Украина - Казахстан;

• 8 мая. 15:30. Казахстан - Франция.