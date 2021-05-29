Нападающий сборной Казахстана оформил хет-трик Горди Хоу на чемпионате мира по хоккею

Он поучаствовал в разгроме Италии.

Кертис Волк (14). Фото: КФХ©
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Сегодня 19:20

Нападающий сборной Казахстана по хоккею Кертис Волк оформил хет-трик Горди Хоу в матче группового этапа чемпионата мира-2021 против Италии (11:3) в элитном дивизионе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

28-летний форвард сделал результативную передачу (три за матч), поучаствовал в драке и забросил шайбу.

Добавим, что сборная Казахстана установила рекорд на ЧМ-2021, став первой командой, которой удалось забросить 11 шайб за игру.

После шести матчей сборная Казахстана набрала десять очков и занимает первое место в группе В, опережая Финляндию (10) по дополнительным показателям. Сборная Италии остается единственной командой на турнире, не набравшей пока ни одного очка.

 

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Метки:
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