Нападающий сборной Казахстана оформил хет-трик Горди Хоу на чемпионате мира по хоккею

Нападающий сборной Казахстана по хоккею Кертис Волк оформил хет-трик Горди Хоу в матче группового этапа чемпионата мира-2021 против Италии (11:3) в элитном дивизионе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

28-летний форвард сделал результативную передачу (три за матч), поучаствовал в драке и забросил шайбу.

Добавим, что сборная Казахстана установила рекорд на ЧМ-2021, став первой командой, которой удалось забросить 11 шайб за игру.

После шести матчей сборная Казахстана набрала десять очков и занимает первое место в группе В, опережая Финляндию (10) по дополнительным показателям. Сборная Италии остается единственной командой на турнире, не набравшей пока ни одного очка.

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