"Мы понимали наше положение". Канадский хоккеист оценил победу над Казахстаном на ЧМ-2021

19-летний форвард сборной Канады Коул Перфетти, ставший автором третьей шайбы в ворота Казахстана, поделился эмоциями от прошедшего матча в рамках группового раунда чемпионата мира по хоккею в Риге.

Встреча группы B завершилась со счетом 4:2 в пользу "кленовых листьев".

"Мы понимали наше положение и знали, что нужно непременно побеждать. Когда соперник сравнял счет, нам срочно требовалось забить еще один гол. Мне посчастливилось получить хороший пас, я увидел, куда можно бросить, когда наши игроки закрыли вратарю обзор, и я забил. Так что это была хорошая победа", - приводит его слова iihf.com.

Следующий матч Казахстан проведет сегодня, 29 мая, с Италией, с которой 30-го числа встретится Канада. Начало - в 15:15 по времени Нур-Султана. Трансляция будет доступна по этой ссылке.

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