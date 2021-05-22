"Мы долго к этому шли". Форвард "Барыса" - о своем первом ЧМ в элитном дивизионе

В группе команда проведет семь игр.

Фото: instagram.com/nikitamikhailis/
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Сегодня 14:40

Форвард "Барыса" и сборной Казахстана по хоккею Никита Михайлис поделился своими ожиданиями от предстоящих игр в стартовавшем чемпионате мира в Риге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Это мой первый чемпионат мира в элитном дивизионе. И я хочу показать свою лучшую игру, лучшую командную игру. Мы долго к этому шли и готовы показать результат. Спасибо всем казахстанцам, кто поддерживает и болеет за нас!", - написал он на своей странице в Instagram.

Напомним, что сегодня, 22 мая, Казахстан стартует на ЧМ матчем с Латвией, которая в своей первой игре одержала сенсационную победу над Канадой (2:0) в группе B.

На турнире подопечные Юрия Михайлиса также сыграют с Финляндией (23 мая), США (25 мая), Германией (26 мая), Канадой (28 мая), Италией (29 мая) и Норвегией (31 мая).

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Барыс в КХЛ КХЛ Михайлис Никита ЧМ-2021 по хоккею Хоккей Сборная РК по хоккею


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