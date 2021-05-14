"Молодчики, парни!". Сборная Казахстана по хоккею показала видео из победной раздевалки после матча с Беларусью

Сборная Казахстана по хоккею показала видео из победной раздевалки после товарищеского матча с Беларусью, сообщают Vesti.kz.

Встреча прошла накануне в Риге и завершилась победой подопечных Юрия Михайлиса со счетом 2:0.

Команды встречались в рамках подготовки к чемпионату мира в топ-дивизионе, который пройдет в столице Латвии с 21 мая по 6 июня. 15-го числа они сыграют друг с другом еще раз.

"Всех с победой! Молодчики, парни! Хорошая игра была. Но самое главное - нам надо стремиться играть еще плотнее. Были хорошие моменты, мы переходили быстро в контратаку. Надо дальше продолжать качественно играть", - обратился Михайлис к хоккеистам.

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