"Молодчики, парни!". Сборная Казахстана по хоккею показала видео из победной раздевалки после матча с Беларусью

Михайлис обратился к игрокам.

Кадр из видео
Новости спорта Хоккей Сборные (хоккей)
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14 мая 08:20

Сборная Казахстана по хоккею показала видео из победной раздевалки после товарищеского матча с Беларусью, сообщают Vesti.kz.

Встреча прошла накануне в Риге и завершилась победой подопечных Юрия Михайлиса со счетом 2:0. 

Команды встречались в рамках подготовки к чемпионату мира в топ-дивизионе, который пройдет в столице Латвии с 21 мая по 6 июня. 15-го числа они сыграют друг с другом еще раз.

"Всех с победой! Молодчики, парни! Хорошая игра была. Но самое главное - нам надо стремиться играть еще плотнее. Были хорошие моменты, мы переходили быстро в контратаку. Надо дальше продолжать качественно играть", - обратился Михайлис к хоккеистам.

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Метки:
Сборная РК по хоккею ЧМ-2021 по хоккею Хоккей Михайлис Юрий


Хоккей Сборные (хоккей)
0
14 мая 08:20
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