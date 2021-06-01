"Может стать фатальной". Казахстан узнал последствия обидного поражения в последнем матче в группе ЧМ-2021 по хоккею

Российский спортивный портал "Чемпионат" разобрал текущую ситуацию в группе B чемпионата мира по хоккею и оценил шансы сборной Казахстана на выход в плей-офф турнира, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"В группе В лидируют сборная Финляндии и команда США, которые уже пробились в плей-офф. На третьем месте пока что располагается сборная Казахстана, но команда Юрия Михайлиса потерпела невероятно обидное поражение во встрече с Норвегией. Эта неудача легко может стать фатальной для казахстанских хоккеистов и способна лишить их первого в истории страны выхода в плей-офф. Ведь следом располагаются сборные Германии, Латвии и Канады, отстающие от Казахстана всего на одно очко.

Турнирные перспективы команд в группе B

Неожиданное поражение сборной Казахстана подарило команде Канады реальные шансы на выход из группы. В заключительный игровой день подопечные Жерара Галлана сыграют с уже лишенными реальной турнирной мотивации командой Финляндии. И теперь "кленовых" устроит любая победа для прохода в стадию плей-офф.

В еще одном матче игрового дня состоится своего рода матч 1/8 финала Германия – Латвия. При любом исходе других встреч в плей-офф сможет пройти только победитель этого матча. Если Канада добьется победы, тогда в ее активе станет 11 или 12 очков, а у Казахстана в любом случае останется 10 баллов. При этом раскладе победитель матча Германия – Латвия также набирает 11 или 12 очков и вместе с Канадой выходит в плей-офф.

Более интересная ситуация может сложиться, если Канада потерпит поражение в основное время или в овертайме. При поражении канадцев в основное время дальше идут Германия/Латвия и Казахстан, так как команда Михайлиса обыграла этих соперников в личной встрече. А вот в случае осечки канадцев в овертайме может возникнуть сценарий, при котором три команды наберут по 10 очков, и вступит в силу правило "треугольника", где две сборные окажутся лишними", - пишет издание.

Определились шесть участников плей-офф ЧМ-2021 по хоккею. Казахстан сохраняет шансы

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