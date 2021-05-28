Михайлис сделал дубль, но Казахстан проиграл Канаде на ЧМ-2021 по хоккею

Команда Юрия Михайлиса "горела" 0:2.

Фото: КФХ. Ольга Бугаева©
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Чемпионат мира по хоккею
Групповой этап
Казахстан - Канада 2:4

Голы: Мангипан, 6 (0:1) ; Хенрик, 21 (0:2) ; Михайлис, 24 (1:2) ; Михайлис, 41 (2:2) ; Перфетти, 47 (2:3) ; Браун, 59 (2:4)

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Турнирная таблица

Сборная Казахстана уступила Канаде на чемпионате мира по хоккею в Риге, сообщает корреcпондент Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу "кленовых листьев". В ходе игры команда Юрия Михайлиса уступала 0:2, но в третьем периоде сумела отыграться, вот только дотерпеть до овертайма не сумела - канадцы вырвали победу в непростом матче, причем последнюю шайбу забросили в пустые ворота, когда казахстанцы, сменив вратаря на шестого игрока, пытались зацепиться за ничью.

В составе победителей отличились Эндрю Мангипан (6-я минута), Адам Хенрик (21-я), Кол Перфетти (47-я) и Коннор Браун (60-я). У проигравших дубль оформил Никита Михайлис (25-я, 41-я).

В этом матче за казахстанцев сыграли два новых хоккеиста - 23-летний вратарь Андрей Шутов заменил на льду 22-летнего Никиту Бояркина, который ранее был номинирован на звание лучшего в турнире. А 21-летний Самат Данияр сменил форвардов Егора Петухова и Евгения Рымарева. Оба, как и Бояркин, сыграли в первых четырех играх.

Следующий матч Казахстан проведет 29 мая с Италией, с которой на следующий день встретится Канада.

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Метки:
Канада ЧМ-2021 по хоккею Латвия Хоккей Сборная РК по хоккею


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