Матч Казахстана с Китаем определил претендента на победу в ЧМ-2022 по хоккею

Женская сборная Казахстана по хоккею уступила Китаю на чемпионате мира в дивизионе lB и позволила конкуренткам закрепиться на первом месте в турнире, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч четвертого тура завершился со счетом 2:6 в пользу Китая: они набрали 12 очков с разницей шайб "+24" (31:7).

Другим претендентом на повышение остается Польша, у которой на одну игру меньше (девять очков). В последнем туре лидеры сыграют между собой.

Что касается Казахстана, то наши спортсменки выиграли только один матч: после поражения от Польши (1:3) обыграли Южную Корею (5:1), но затем уступили Италии (0:1).

Хоккеистки Казахстана позволили Италии набрать очки на ЧМ-2022

Полное видео боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира