Лучший защитник Казахстана на ЧМ по хоккею оказался в больнице

Новости спорта Хоккей Сборные (хоккей)
Сегодня 14:24
©КФХ

Защитнику "Барыса" и сборной Казахстана по хоккею Адилю Бекетаеву успешно провели операцию на плече, передает Vesti.kz.

Информацию об этом сообщила Shaiba.kz. Операция прошла успешно, теперь его ждет период восстановления.

Напомним, по итогам минувшего сезона он стал самым результативным игроком обороны "Барыса". В 64 матчах в рамках регулярного чемпионата КХЛ он набрал 21 (3+18) очко. Кроме того, дебютный сезон в лиге стал для него самым результативным в карьере.

На чемпионате мира в Риге Адиль Бекетаев сыграл 7 матчей и набрал 4 (1+3) результативных балла. Он отметился заброшенной шайбой в матче против Канады. По итогам турнира хоккеист был признан лучшим защитником национальной команды. 

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Сборная РК по хоккею

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 14:24
Сборные (хоккей)
Лучший защитник Казахстана на ЧМ по хоккею оказался в больнице
Сегодня , 10:23
Сборные (хоккей)
"Это выгодно всем". Михайлис - об уходе из "Барыса" и выступлении сборной на ЧМ-2023
1 июня, 16:11
Сборные (хоккей)
"Сидели на жирных контрактах". Экс-тренер сборной Казахстана - о главной сенсации ЧМ-2023 по хоккею
30 мая, 12:30
Сборные (хоккей)
КХЛ назвала главных творцов успеха сборной Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею
30 мая, 09:19
Сборные (хоккей)
Скандал на ЧМ-2023 по хоккею: в Финляндии возбудили уголовное дело против сборной Латвии
29 мая, 22:00
Сборные (хоккей)
Сборную Латвии намерены премировать после исторического успеха на ЧМ-2023 по хоккею
29 мая, 16:02
Сборные (хоккей)
"Величайшая в мире казахоязычная хоккейная нация". Казахстан получил оценку на ЧМ-2023
29 мая, 13:20
Сборные (хоккей)
В России жестко отреагировали на обновленный рейтинг после ЧМ-2023 по хоккею
29 мая, 11:14
Сборные (хоккей)
Сборная Казахстана узнала свое место в мировом рейтинге после ЧМ-2023 по хоккею
29 мая, 09:10
Сборные (хоккей)
Определилось итоговое положение сборной Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею
© 2008 - 2023 ТОО «EML»