Лучший защитник Казахстана на ЧМ по хоккею оказался в больнице

Защитнику "Барыса" и сборной Казахстана по хоккею Адилю Бекетаеву успешно провели операцию на плече, передает Vesti.kz.

Информацию об этом сообщила Shaiba.kz. Операция прошла успешно, теперь его ждет период восстановления.

Напомним, по итогам минувшего сезона он стал самым результативным игроком обороны "Барыса". В 64 матчах в рамках регулярного чемпионата КХЛ он набрал 21 (3+18) очко. Кроме того, дебютный сезон в лиге стал для него самым результативным в карьере.

На чемпионате мира в Риге Адиль Бекетаев сыграл 7 матчей и набрал 4 (1+3) результативных балла. Он отметился заброшенной шайбой в матче против Канады. По итогам турнира хоккеист был признан лучшим защитником национальной команды.