Лучший бомбардир Казахстана узнал свое место в рейтинге самых результативных хоккеистов ЧМ-2021

Лучший снайпер сборной Казахстана Роман Старченко (7 очков, 3+4) разделил с Михаилом Григоренко из России и Маттиасом Треттенесом из Норвегии 15-е место в списке самых результативных игроков ЧМ-2021 по хоккею в Риге, сообщает пресс-служба КФХ.

Возглавил этот рейтинг канадец Коннор Браун, записавший в свой актив 16 (2+14) баллов.

Напомним, что Казахстан выступал в группе В, где с десятью очками финишировал на пятом месте из восьми, оставшись за бортом плей-офф после поражения в матче с Норвегией (1:3).

Чемпионами мира стали хоккеисты Канады.

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