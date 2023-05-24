Лидер группы сборной Казахстана потерпел первое поражение на ЧМ-2023 по хоккею

Сборная Швейцарии потерпела первое поражение на групповом этапе чемпионата мира-2023 по хоккею, проходящего в Риге и Тампере. Ее обидчиком выступила команда Латвии, сообщают Vesti.kz.

Основное время встречи завершилось вничью 3:3, а в овертайме победу вырвали латыши - 4:3. У победителей отличились Ральф Фрейбергс (22-я минута), Родриго Аболс (27-я), Каспарс Даугавиньш (55-я) и Рудольф Балцерс (63-я). В составе проигравших шайбы забросили Кевин Фиала (27-я), Марко Миранда (48-я) и Андрес Амбюль (54-я).

Несмотря на неудачу, швейцарцы сохранили лидерство в таблице.

Итоговое положение команд в группе В выглядит так:

1. Швейцария - 19 очков

2. Канада - 15

3. Латвия - 13

4. Чехия - 13

5. Словакия - 11

6. Казахстан - 7

7. Норвегия - 6

8. Словения - 0

Первые четыре сборные вышли в плей-офф турнира, а последняя покинула элитный дивизион.