Лидер группы сборной Казахстана потерпел первое поражение на ЧМ-2023 по хоккею

Сборная Швейцарии потерпела первое поражение на групповом этапе чемпионата мира-2023 по хоккею, проходящего в Риге и Тампере. Ее обидчиком выступила команда Латвии, сообщают Vesti.kz.
Основное время встречи завершилось вничью 3:3, а в овертайме победу вырвали латыши - 4:3. У победителей отличились Ральф Фрейбергс (22-я минута), Родриго Аболс (27-я), Каспарс Даугавиньш (55-я) и Рудольф Балцерс (63-я). В составе проигравших шайбы забросили Кевин Фиала (27-я), Марко Миранда (48-я) и Андрес Амбюль (54-я).
Несмотря на неудачу, швейцарцы сохранили лидерство в таблице.
Итоговое положение команд в группе В выглядит так:
1. Швейцария - 19 очков
2. Канада - 15
3. Латвия - 13
4. Чехия - 13
5. Словакия - 11
6. Казахстан - 7
7. Норвегия - 6
8. Словения - 0
Первые четыре сборные вышли в плей-офф турнира, а последняя покинула элитный дивизион.