Конкуренты сборной Казахстана определили победителя в матче ЧМ-2023 по хоккею

На чемпионате мира по хоккею состоялся матч соперников сборной Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч группы B между Латвией и Норвегией прошел в Риге. Латвийская сборная в этой встрече одержала победу со счетом 2:1.

Все шайбы были заброшены во втором периоде. На 24-й минуте Родриго Аболс вывел Латвию вперед. Практически сразу Томс Андерсонс удвоил преимущество хозяев мирового первенства.

В составе Норвегии на 35-й минуте отличился Людвиг Хофф.

20 мая сборная Латвии сыграет с Казахстаном. А в первом матче команда Галыма Мамбеталиева по буллитам одолела Норвегию по буллитам - 4:3.

Латвия занимает четвертое место в группе, набрав пять очков. У Норвегии четыре балла и шестое место. Казахстан набрал два очка, и занимает предпоследнее шестое место в группе.