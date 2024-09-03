Казахстан заменит Россию? Стало известно будущее последней путевки на Олимпиаду-2026

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф рассказал, что в случае недопуска сборной России до Олимпиады-2026, на турнире сыграет команда Франции, передает Vesti.kz.

Напомним, что сборная России пропускает чемпионаты мира по хоккею с 2022 года. Команда успела сыграть на Олимпиаде в том же году до отстранения, где заняла второе место. В решающем матче Россия, выступавшая под аббревиатурой ОКР (Олимпийского комитета России), проиграла сборной Финляндии со счетом 1:2.

"Это будет сборная Франции", - приводит слова Тардифа "Матч ТВ".

Сборная Франции заняла второе место на групповом этапе олимпийской квалификации. Решение по допуску сборной России по участию в Олимпийских играх ожидается не раньше марта 2025 года.

Отметим, что Казахстан принял участие в олимпийской квалификации, где занял второе место. Наша команда обыграла Австрию и Венгрию, уступив Словакии, которая стала победителем группы и заработала путевку на Олимпийские игры.