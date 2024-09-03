WBC подготовил подарок Куату Хамитову для дебюта в боксе

На кону боя казахстанца Куата Хамитова с его соотечественником Нурбергеном Шариповым будет стоять специальный пояс от WBC. Такой новостью в интервью Youtube-каналу Vesti.kz поделился известный промоутер Зия Алиев.

Их поединок пройдет в рамках вечера бокса, который запланирован на 28 сентября в Алматы. Его главным событием станет возвращение казахстанского боксера первого полусреднего веса Данияра Елеусинова, который сразится за пояс от WBC против филлипинца Джо Нойная.

По словам Алиева - такой же пояс выставляли в бою известного ютубера Джейка Пола с профессиональным британским боксером Томом Фьюри. Тогда, успеха добился именно профи.

"Мы договорились с WBC. Они уделяют нашему ивенту особое внимание. Также специально для нас был изготовлен пояс от организации, который будет стоять на кону в бою Хамитова с Шариповым. Они проведут шестираундовый поединок по правилам бокса. Точно такой же пояс был на кону боя Джейка Пола с Томми Фьюри", - отметил Алиев.

Напомним, казахстанец в мае провел бой в рамках ММА и проиграл россиянину Александру Шлеменко.