Бойцы UFC из Казахстана согласились на поединок в боксе: известны детали

Экс-бойцы UFC Дамир Исмагулов и Жалгас Жумагулов продолжат свою карьеру в боксе. Такой информацией в интервью Youtube-каналу Vesti.kz поделился известный промоутер Зия Алиев.

Он является организатором вечера бокса в Алматы, который пройдет 28 сентября. В рамках события казахстанец Жанкош Тураров (28-0, 20 КО) проведет чемпионский поединок за пояса IBO и WBA Gold в первом полусреднем весе, а возглавит вечер бокса бой другого полусредневеса из Казахстана Данияра Елеусинова (11-0, 6 КО) с филлипинцем Джо Нойнай (23-4-2, 11 КО). На кону будет стоять пояс от WBC.

"Мы предлагали Дамиру принять участие в вечере бокса в сентября. Однако, из-за его предварительного соглашения с Alash Pride FC не было ясности. Они переносили дату вечера единоборств, и выбрали датой 21 сентября. Вы знаете, что нужно определенное время для восстановления бойца. По правилам, между боксерскими поединками должен быть определенный промежуток. Поэтому, мы не смогли привлечь Исмагулова. Однако, он примет участие в другом вечере бокса: в декабре или марте. Также мы договорились с Жалгасом Жумагуловым. Он примет участие на следующем турнире. Мы планируем, что они выйдут на ринг против других известных бойцов ММА", - отметил Алиев.

Отметим, что экс-боец UFC Дамир Исмагулов 21 сентября в Актобе на турнире казахстанской лиги Alash Pride FC сразится с бразильцем Адриано Мартинсом. В свою очередь, Жалгас Жумагулов, также выступавший в известном американском промоушене, после ухода провел два боя в отечественной лиге Naiza.