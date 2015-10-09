Казахстан забросил пять шайб и стартовал с победы на ЧМ по хоккею

Юношеская сборная Казахстана по хоккею (U-18) стартовала с победы на чемпионате мира-2026 в группе A первого дивизиона, передают Vesti.kz.

В первом матче была обыграна сборная Венгрии со счётом 5:2.

В составе победителей шайбы забросили Егор Кравченко (4-я минута), Илья Громов (12-я), Кирилл Задорожный (34-я), Михаил Коленко (51-я) и Жахангер Тлеухан (59-я). У проигравших отличились Марк Оштойкс (30-я) и Доман Сонгот (31-я).

Казахстанская команда ведёт борьбу за единственную путёвку в элиту юношеского хоккея. Турнир проходит с 18 по 24 апреля в польском городе Крыница.

Расписание следующих матчей Казахстана:

• 19 апреля, 22:30. Казахстан – Польша

• 21 апреля, 19:00. Украина – Казахстан

• 23 апреля, 15:30. Швейцария – Казахстан

• 24 апреля, 15:30. Казахстан – Словения

