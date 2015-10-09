Сборные (хоккей)
Сегодня 17:47
 

Казахстан забросил пять шайб и стартовал с победы на ЧМ по хоккею

Юношеская сборная Казахстана по хоккею (U-18) стартовала с победы на чемпионате мира-2026 в группе A первого дивизиона, передают Vesti.kz.

Юношеская сборная Казахстана по хоккею (U-18) стартовала с победы на чемпионате мира-2026 в группе A первого дивизиона, передают Vesti.kz.

В первом матче была обыграна сборная Венгрии со счётом 5:2.

В составе победителей шайбы забросили Егор Кравченко (4-я минута), Илья Громов (12-я), Кирилл Задорожный (34-я), Михаил Коленко (51-я) и Жахангер Тлеухан (59-я). У проигравших отличились Марк Оштойкс (30-я) и Доман Сонгот (31-я).

Казахстанская команда ведёт борьбу за единственную путёвку в элиту юношеского хоккея. Турнир проходит с 18 по 24 апреля в польском городе Крыница.

Расписание следующих матчей Казахстана:

• 19 апреля, 22:30. Казахстан – Польша
• 21 апреля, 19:00. Украина – Казахстан
• 23 апреля, 15:30. Швейцария – Казахстан
• 24 апреля, 15:30. Казахстан – Словения

Юношеский (U-18) Чемпионат мира по хоккею 2025/26. Дивизион I группа А   •   Польша, Крыница   •   Круговой турнир, мужчины
19 апреля 22:30   •   не начат
Казахстан (U-18)
- : -
Польша (U-18)
