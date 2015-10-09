Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:

Реклама

КХЛ
Сегодня 20:43
 

  Комментарии

Поделиться
Назван новый клуб экс-защитника "Барыса" Даррена Дица ©ХК "Динамо" (Минск)

Стало известно, где может продолжить карьеру канадский хоккеист Даррен Диц, передают Vesti.kz.

Поделиться

По информации Telegram-канала "Трансферы КХЛ|ХОККЕЙ", новосибирская "Сибирь" согласовала однолетнее соглашение с 32-летним защитником.

Диц в нынешнем сезоне выступал за минское "Динамо". В регулярном чемпионате КХЛ он провёл 56 матчей и набрал 23 (5+18) очка. Ранее в КХЛ он также играл за екатеринбургский "Автомобилист", омский "Авангард", московский ЦСКА и астанинский "Барыс".

Одно время хоккеист выступал за сборную Казахстана, однако в 2023 году был лишён гражданства после выявления канадского паспорта. Согласно законодательству, гражданин Казахстана не может иметь паспорт другого государства.

Юношеский (U-18) Чемпионат мира по хоккею 2025/26. Дивизион I группа А   •   Польша, Крыница   •   Круговой турнир, мужчины
19 апреля 22:30   •   не начат
Казахстан (U-18)
Казахстан (U-18)
- : -
Польша (U-18)
Польша (U-18)
Кто победит в основное время?
Казахстан (U-18)
Ничья
Польша (U-18)
Проголосовало 38 человек

Реклама

Живи спортом!