Назван новый клуб экс-защитника "Барыса" Даррена Дица

Стало известно, где может продолжить карьеру канадский хоккеист Даррен Диц, передают Vesti.kz.

По информации Telegram-канала "Трансферы КХЛ|ХОККЕЙ", новосибирская "Сибирь" согласовала однолетнее соглашение с 32-летним защитником.

Диц в нынешнем сезоне выступал за минское "Динамо". В регулярном чемпионате КХЛ он провёл 56 матчей и набрал 23 (5+18) очка. Ранее в КХЛ он также играл за екатеринбургский "Автомобилист", омский "Авангард", московский ЦСКА и астанинский "Барыс".

Одно время хоккеист выступал за сборную Казахстана, однако в 2023 году был лишён гражданства после выявления канадского паспорта. Согласно законодательству, гражданин Казахстана не может иметь паспорт другого государства.

