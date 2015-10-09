Матч Казахстана на ЧМ по хоккею завершился четырьмя шайбами

Сборная Казахстана по хоккею проиграла Великобритании в заключительном матче группового этапа в рамках женского чемпионата мира в группе B первого дивизиона в Испании, передают Vesti.kz.

Казахстан уступил со счётом 1:3. У британок дубль оформила Джоди Олдерсон Смит (2-я и 22-я минуты), а также отличилась Робин Маллен (22-я). В составе проигравших точным броском отметилась Анастасия Оразбаева (37-я).

Ранее казахстанская команда проиграла Латвии (2:3 Б), Нидерландам (0:3), а также победила Испанию (3:2) и Южную Корею (4:3).

Повышения в классе получила сборная Нидерландов, занявшая первое место и набравшая 13 очков после пяти матчей. Казахстан с 7 очками находится на третьей строчке. При этом ещё должны встретиться между собой сборные Южной Кореи и Испании. В случае поражения испанки отправятся в низший дивизион.

