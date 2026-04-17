Казахстан выиграл второй матч на чемпионате мира-2026 по хоккею

Сегодня, 17 апреля, сборная Казахстана по хоккею одержала вторую победу на женском чемпионате мира-2026 в дивизионе IB, передают Vesti.kz.

На этот раз была обыграна сборная Южной Кореи со счётом 4:3. В составе победительниц шайбы забросили София Муравьева (2-я минута), Александра Шегай (30-я, 40-я) и Пернеш Ашимова (60-я).

Для казахстанской команды это был четвёртый матч. Ранее она проиграла Латвии (2:3 Б), Нидерландам (0:3), а также победила Испанию (3:2).

Следующую игру казахстанки проведут против Великобритании 18 апреля.

Чемпионат мира в дивизионе IB за повышение в классе проходит в Испании с 12 по 18 апреля.