Казахстан выиграл третий матч подряд на МЧМ по хоккею

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Вчера 23:28
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Сборная Казахстана по хоккею (U-20) обыграла Словению на молодежном чемпионате мира в Норвегии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча группы А первого дивизиона завершилась со счетом 4:2 в пользу казахстанцев, в составе которых отличились Роман Ермак (2-я минута, 25-я), Даниил Цыбин (18-я) и Всеволод Логвин (48-я).

Для команды Александра Истомина это была четвертая игра на турнире. Ранее она уступила Франции (0:2), после чего обыграла Венгрию (3:2) и Данию (4:0).

Следующую игру казахстанцы проведут с Норвегией 18 декабря. В этом матче определится победитель группы, который получит путевку в топ-дивизион.

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Метки:
Сборная РК по хоккею Словения

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