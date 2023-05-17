Казахстан впервые за два года не смог забить на чемпионате мира по хоккею

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Сегодня 12:39
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Сборная Казахстана прервала свою результативную серию на чемпионате мира по хоккею, сообщают Vesti.kz. Это произошло в матче группы В с командой Швейцарии.

Встреча прошла на стадионе "Арена-Рига" и завершилась со счетом 5:0 в пользу швейцарцев.

Это первый безголевой матч казахстанских хоккеистов на чемпионате мира с 25 мая 2021 года, когда сборная на групповом этапе ЧМ-2021 всухую проиграла США - 0:3. После этого Казахстан забивал в 13 матчах подряд (в четырех оставшихся играх ЧМ-2021, во всех матчах группового этапа ЧМ-2022 и в двух стартовых матчах ЧМ-2023).

Казахстан после трех сыгранных матчей имеет в своем активе два очка, заработанных в матче со сборной Норвегии (4:3 Б).

Сегодня, 17 мая, подопечные Галыма Мамбеталиева сыграют с командой Канады. Прямая трансляция матча доступна здесь.

Метки:
Сборная РК по хоккею ЧМ-2023 по хоккею Швейцария

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