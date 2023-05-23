Казахстан сотворил камбэк в заключительном матче ЧМ-2023 по хоккею

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Сегодня 01:30
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Сборная Казахстана провела заключительный матч на чемпионате мира по хоккею, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Последним соперником команды Галыма Мамбеталиева была Словения. Эта встреча ничего не решала - словенцы досрочно стали неудачниками группы B, а Казахстан ранее сохранил прописку в элите мирового хоккея. Тем не менее, матч получился боевым и имел интригующий сюжет.

Словенцы уже на второй минуте игры соорудили быстрый гол. Автором заброшенной шайбы стал Анже Куральт.

Казахстанцы отыгрались под конец первого периода, когда ворота соперника поразил Никита Михайлис.

В дебюте второго периода (22-я минута) Куральт вновь вывел словенцев вперед. Казахстанцы под конец двадцатиминутки (40) ответили голом Батырлана Муратова.

В третьем периоде на 43-й минуте Ян Дрозг вновь вывел Словению вперед. Однако казахстанцам удался камбэк. На 52-й минуте счет сравнял Евгений Рымарев, а Максим Мухаметов на 57-й принес своей команде победу.

Рымарев в итоге был признан игроком матча в составе сборной Казахстана.

Команда Мамбеталиева, набрав семь очков, поднялась на шестое место. У Норвегии шесть баллов и седьмая строчка. Словенцы остались без набранных баллов.

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ЧМ-2023 по хоккею Хоккей Сборная РК по хоккею

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