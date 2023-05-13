Казахстан сотворил камбэк на старте ЧМ-2023 по хоккею

Новости спорта Хоккей Сборные (хоккей)
Вчера 21:52 Комментарии 1
©iihf.com

Сборная Казахстана по хоккею провела первый матч на чемпионате мира, который стартовал в Риге (Латвия) и Тампере (Финляндия), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Подопечные Галыма Мамбеталиева начали выступление встречей против Норвегии в Риге, которая принимает игры группы B.

В первом периоде норвежцы усилиями Микаэля Хаге (восьмая минута) и Оле Юлиана Хольма (десятая минута) забросили две шайбы. Сборная Казахстана ответила голом Максима Мухаметова на 16-й минуте.

В дебюте второго периода на 23-й минуте Хаге вновь увеличил отрыв в пользу норвежцев, но Валерий Орехов на 36-й минуте сократил отставание - 3:2.

В середине третьего периода Никита Михайлис (52-я минута) восстановил равновесие и перевел игру в овертайм, где заброшенных шайб зафиксировано не было.

В серии буллитов Роман Старченко в ответ на шайбу Сондре Ольдена дважды успешно реализовал свои попытки, благодаря чему Казахстан одержал победу - 4:3.

Лучшим игроком матча в составе сборной Казахстана был признан Батырлан Муратов.

14 мая команда Мамбеталиева встретится с Чехией, которая на старте обыграла Словакию.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Сборная РК по хоккею
Показать комментарии

Ссылки по теме:

Новости
Вчера , 23:31
Сборные (хоккей)
Видеообзор камбэка сборной Казахстана в матче ЧМ-2023 по хоккею
Вчера , 21:52
Сборные (хоккей)
Казахстан сотворил камбэк на старте ЧМ-2023 по хоккею
Вчера , 15:00
Сборные (хоккей)
Важнейший матч для сборной Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею
Вчера , 12:55
Сборные (хоккей)
Сборные Казахстана и США стали самыми молодыми на ЧМ-2023 по хоккею
Вчера , 11:19
Сборные (хоккей)
"Ничего хорошего братьям-казахам не обещает". Эксперт - о старте Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею
Вчера , 10:03
Сборные (хоккей)
Прямая трансляция первого матча сборной Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею
12 мая, 22:02
Сборные (хоккей)
Камбэком завершился первый матч в группе Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею
12 мая, 17:16
Сборные (хоккей)
Сборной Казахстана озвучили главную задачу на ЧМ-2023 по хоккею
12 мая, 16:57
Сборные (хоккей)
Открытие ЧМ-2023 – в раскладах Olimpbet
11 мая, 20:41
Сборные (хоккей)
Ситуация с Дицем в сборной Казахстана повлияла на судьбу другого хоккеиста
© 2008 - 2023 ТОО «EML»