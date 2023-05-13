Казахстан сотворил камбэк на старте ЧМ-2023 по хоккею

Сборная Казахстана по хоккею провела первый матч на чемпионате мира, который стартовал в Риге (Латвия) и Тампере (Финляндия), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Подопечные Галыма Мамбеталиева начали выступление встречей против Норвегии в Риге, которая принимает игры группы B.

В первом периоде норвежцы усилиями Микаэля Хаге (восьмая минута) и Оле Юлиана Хольма (десятая минута) забросили две шайбы. Сборная Казахстана ответила голом Максима Мухаметова на 16-й минуте.

В дебюте второго периода на 23-й минуте Хаге вновь увеличил отрыв в пользу норвежцев, но Валерий Орехов на 36-й минуте сократил отставание - 3:2.

В середине третьего периода Никита Михайлис (52-я минута) восстановил равновесие и перевел игру в овертайм, где заброшенных шайб зафиксировано не было.

В серии буллитов Роман Старченко в ответ на шайбу Сондре Ольдена дважды успешно реализовал свои попытки, благодаря чему Казахстан одержал победу - 4:3.

Лучшим игроком матча в составе сборной Казахстана был признан Батырлан Муратов.

14 мая команда Мамбеталиева встретится с Чехией, которая на старте обыграла Словакию.