Казахстан с победы стартовал на ЖЧМ по хоккею

Женская сборная Казахстана по хоккею стартовала с победы в дивизионе IIA в Андорре, сообщают Vesti.kz.

В первом матче Команда Александра Тебенькова обыграла Мексику со счетом 4:2. В составе сборной Казахстана отличились Перенеш Ашимова, Дария Молдабай, Анастасия Оразбаева и Мунира Саяхаткызы.

8 апреля Казахстан сыграет с Тайванем.

Отметим, что сборной также предстоят матчи с Исландией, Бельгией и Испанией.

Мексика – Казахстан – 2:4 (0:0, 2:2, 0:2)

0:1 – 23:24 – Ашимова (Алдабергенова, Турсынова)

1:1 – 25:35 – Рохас Джи. (Теллез, Хагерман)

1:2 – 27:41 – Молдабай (Саяхаткызы)

2:2 – 37:05 – Рохас Джи. (Рохас Джо.)

2:3 – 45:51 – Оразбаева (Саяхаткызы)

2:3 – 50:45 – Саяхаткызы

Вратари: Рентерия – Щеколова