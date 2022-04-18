Казахстан поражением завершил ЮЧМ по хоккею

Юношеская сборная Казахстана потерпела поражение от Словакии и завершила чемпионат мира по хоккею в дивизионе lA на четвертом месте, передает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в городе Спишска-Нова-Вес и завершилась со счетом 5:3 в пользу хозяев льда. В составе победителей отличились Далибор Дворски (12-я минута), Алекс Черник (27-я, 55-я), Самуэль Хонцек (43-я) и Давид Натны (60-я). У казахстанцев шайбы забросили Роман Ермак (37-я), Илья Шапоров (48-я) и Всеволод Логвин (48-я).

В предыдущих матчах Казахстан проиграл Норвегии (2:9), Франции (2:4), а также победил Данию (4:2) и Японию (4:3).

Лучшим хоккеистом турнира в составе казахстанской команды признан Артем Авдеенко.

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