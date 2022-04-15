Сборная Казахстана по хоккею после второй победы на чемпионате мира сохранила место в дивизионе lB, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанки обыграли Словению (2:0) и набрали шесть очков. Этот результат позволил финишировать на четвертом месте среди шести команд.

По три очкам остались у Словении и Южной Кореи: по дополнительным показателям пятой стала сборная из Азии, а словенки вылетели из дивизиона.

Что же касается единственной путевки на повышение, то Китай в последнем туре разгромил Польшу (7:2) и с 15 очками остался на первой строчке.

Казахстан выиграл второй матч на чемпионате мира по хоккею

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