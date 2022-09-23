Казахстан подал заявку на право проведения ЧМ по хоккею

Казахстан подал заявку на проведение чемпионата мира-2027, сообщает официальный сайт Международной федерации хоккея на льду. Принято три письма-заявки - турнир хотят провести еще в Германии и Норвегии.

Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев предложил провести элитный турнир в Казахстане, а теперь заявка подана официально.

"Германия проводила чемпионаты мира в элитном дивизионе 9 раз, начиная с 1930 года. Последний раз эта страна принимала турнир в 2017 году в Кельне совместно с Парижем, Франция. Единственной страной-хозяйкой выступала в 2010-м, матчи проходили также в Кельне и Мангейме. Матч открытия состоялся на футбольном стадионе города Гельзенкирхен. Тогда был зафиксирован мировой рекорд посещаемости хоккейного матча.

Казахстан ранее не принимал турниры топ-дивизиона. Но в стране есть два больших ледовых комплекса, готовых принять соревнования, - "Барыс Арена" вместимостью 11400 мест и "Алматы Арена" с 12500 мест. Домашняя площадка "Барыса", выступающего в КХЛ, принимала чемпионат мира-2019 в группе А первого дивизиона. "Алматы Арена" была построена к зимней Универсиаде-2017, на которой проходил хоккейный турнир.

Норвегия ранее дважды принимала чемпионаты мира - в 1958 году в Осло и Лиллехаммере, а также в Осло и Хамаре в 1999-м. Для заявки на ЧМ-2027 планируются другие локации и новые спортивные объекты. Норвежская федерация работает над заявкой в городах Берум и Тронхейм. В Беруме, пригороде Осло, находится "Теленор Арена", крытый футбольный стадион, который может быть переоборудован в ледовую арену с 14000 мест. В Тронхейме в 2019 году на месте старого спорткомплекса был построен дворец "Тронхейм Спектрум" на 8600 мест.

Все три претендента в следующие несколько месяцев будут работать над подробными заявочными проектами, которые в дальнейшем презентуют в офисе ИИХФ. Страна - хозяйка чемпионата мира по хоккею-2027 будет определена по итогам ежегодного конгресса ИИХФ в Тампере, Финляндия, в мае 2023 года", - отмечает официальный сайт ИИХФ.

Следующие чемпионаты мира пройдут в городах:

Тампере, Финляндия и Рига, Латвия, 12-28 мая 2023 года

Прага и Острава, Чехия, 10-26 мая 2024 года

Стокгольм, Швеция и Хернинг, Дания, 9-25 мая 2025 года

Цюрих и Фрибург, Швейцария, 15-31 мая 2026 года