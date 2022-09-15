Казахстан готов принять ЧМ по хоккею и войти в историю

Президент Касым-Жомарт Токаев заявил о готовности Казахстана принять чемпионат мира по хоккею, сообщает akorda.kz. Об этом он рассказал на встрече с главой Международной федерации Люком Тардифом.

В ходе диалога было отмечено, что мировой турнир может впервые пройти в Азии и Казахстан готов его провести. Хоккеем в Казахстане занимается свыше 14 тысяч человек.

"Отдельное внимание в ходе беседы было уделено возможностям спортивной инфраструктуры. В этом контексте Глава государства заявил о готовности Казахстана провести чемпионат мира в 2027 году, если заявка нашей страны будет поддержана в ходе голосования, намеченного на май 2023 года.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Международная федерация хоккея никогда в своей истории не проводила чемпионаты высшего уровня в азиатском регионе.

Президент Международной федерации хоккея поблагодарил Главу государства за возможность встречи и высоко оценил внимание, оказываемое развитию хоккея в Казахстане. Он отметил наличие у нашей страны всей необходимой инфраструктуры для проведения международных состязаний самого высокого уровня", - говорится в сообщении.

Добавим, ранее стало известно расписание игр национальной сборной на чемпионате мира, который пройдет в 2023 году в Латвии и Финляндии.

Стало известно расписание матчей сборной Казахстана на чемпионате мира по хоккею-2023

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