Казахстан объявил состав на заключительный матч ЧМ-2023 по хоккею

Сегодня, 22 мая сборная Казахстана проведет последний матч на чемпионате мира по хоккею, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Соперником команды Галыма Мамбеталиева будет сборная Словении. Встреча начнется в 23:20 по времени Астаны. Ее в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Состав сборной Казахстана:

Старченко (С) – Шестаков – Рымарев, Бекетаев (А) – Данияр;

Михайлис (А) – Гренц – Савицкий, Орехов – Полохов;

Муратов – Мухаметов – Омирбеков, Диханбек – Бутенко;

Кайыржан – Мангисбаев – Рахманов, Гайтамиров – Королёв.

Вратари: Шутов (Бояркин).

Перед этой игрой казахстанцы с четярьмя очками располагаются на седьмой строчке в группе B, сохранив прописку в топ-дивизионе. Словенцы без набранных очков находятся на последней, восьмой позиции и потеряли место в элите.