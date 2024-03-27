Казахстан объявил состав на ЖЧМ по хоккею

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Сегодня 16:39
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Стал известен состав женской сборной Казахстана на чемпионат мира по хоккею в дивизионе IIA, сообщают Vesti.kz со ссылкой на КФХ.

Турнир пройдет с 7 по 13 апреля в Андорре. За путевку в первый дивизион сборная Казахстана поборется с командами Бельгии, Испании, Исландии и Мексики. С 27 марта по 5 апреля запланирован подготовительный сбор в месте проведения соревнований в городе Канильо, Андорра на высоте 2000 метров.

В состав сборной попали 22 игрока, 20 полевых и два вратаря:

Вратари: Полина Говтва ("Торпедо", Усть-Каменогорск), Арина Щеколова ("Томирис", Астана)

Защитники: Аида Олжабаева, Мадина Турсынова, Анна Пяткова (все – "Айсулу") Юлия Буторина, Александра Воронова, Дария Молдабай (все - "Томирис"), Анастасия Дубровская, Катрин Мескини (обе - "Торпедо")

Нападающие: Малика Алдабергенова, Перенеш Ашимова, Алина Иванченко, Татьяна Королева, Лариса Свиридова (все - "Айсулу") Екатерина Куценко, Анастасия Оразбаева, Надежда Филимонова, Александра Шегай (все - "Томирис"), Мунира Саяхаткызы, Дильназ Саяхаткызы, Карина Фельзинк (все - "Торпедо")

Главный тренер - Александр Тебеньков
Тренер - Жасулан Оразбаев
Тренер вратарей - Александр Кудрявцев
Генеральный менеджер - Виктория Сазонова

Метки:
Сборная РК по хоккею Хоккей
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