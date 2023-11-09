Казахстан обыграл Россию на международном турнире по хоккею

Юношеская сборная Казахстана по хоккею (U-18) провела второй матч на Кубке Президентского спортивного клуба в Минске, обыграв команду России (U-16), сообщают Vesti.kz.

Основное время встречи завершилось со счетом 2:2, а в овертайме победу вырвали казахстанцы - 3:2.

У победителей отличились Абзал Алибек, Семен Черкасов и Аристарх Киреев. У проигравших шайбы забросили Максим Сельдемиров и Андрей Пустовой.

Напомним, что в первом матче Казахстан (U-18) проиграл Беларуси (U-18) - 1:4.

10 ноября в рамках Кубка Президентского спортивного клуба состоится турнир 3х3. Начало - в 15:00 по времени Астаны.