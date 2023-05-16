Казахстан назвал состав на матч со Швейцарией на ЧМ-2023 по хоккею

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Вчера 22:35 Комментарии 1
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Сборная Казахстана объявила состав на матч чемпионата мира по хоккею против Швейцарии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч в группе B пройдет в Риге сегодня 16 мая. Начало в 23:20 по времени Астаны.

Состав сборной Казахстана:

Старченко (С) – Шестаков – Рымарев, Бекетаев (А) – Данияр;

Муратов – Мухаметов – Михайлис (А), Орехов – Полохов;

Рахманов – Омирбеков – Савицкий, Гайтамиров – Королёв;

Мусоров – Мангисбаев – Кайыржан, Диханбек – Бутенко.

Вратари: Шутов (Бояркин).

Напомним, что в первом матче команда Казахстана обыграла по буллитам Норвегию - 4:3, а во второй встрече уступила Чехии - 1:5.

Швейцария на старте разгромила Словению - 7:0 и обыграла Норвегию - 3:0.

Метки:
Сборная РК по хоккею
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