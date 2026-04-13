Казахстан назвал расширенный состав на ЧМ-2026 по хоккею

Сборная Казахстана по хоккею начала активную фазу подготовки к чемпионату мира в дивизионе IA, который пройдет с 2 по 8 мая в Польше, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации хоккея РК.

Тренерский штаб уже определился с расширенным составом на стартовый учебно-тренировочный сбор, который состоится в Астане.

Расширенный состав сборной Казахстана:

Вратари: Джелал-ад-Дин Амирбеков ("Магнитка", ВХЛ), Никита Бояркин, Андрей Шутов (оба - "Барыс", КХЛ), Владислав Нурек ("Горняк", Рудный);

Защитники: Адиль Бекетаев, Дмитрий Бреус, Самат Данияр (все - "Барыс" КХЛ, Тамирлан Гайтамиров, Артём Королёв, Бейбарыс Оразов, Кирилл Никитин, Мади Диханбек (все – "Номад", Астана), Фёдор Хорошев ("Торпедо", Усть-Каменогорск), Эдуард Михайлов, Иван Степаненко (оба - "Сарыарка", Караганда), Никита Ломако ("Барыс", МЛК), Эдуард Ольденбургер ("Qarmet", МЛК), Валерий Орехов ("Металлург", КХЛ);

Нападающие: Абзал Алибек ("Philadelphia Rebels", NAHL), Алихан Асетов, Динмухамед Кайыржан, Всеволод Логвин, Максим Мухаметов, Алихан Омирбеков, Кирилл Панюков, Кирилл Савицкий, Семён Симонов, Ансар Шайхмедденов (все - "Барыс", КХЛ), Александр Борисевич, Артем Лихотников (оба - "Сарыарка", Караганда), Андрей Буяльский ("Polonia Bytom", Польша), Артур Гатиятов, Саян Данияр, Вячеслав Колесников, Кирилл Ляпунов, Абай Мангисбаев, Батырлан Муратов, Роман Старченко (все - "Номад", Астана), Артур Гросс ("Victoria Grizzlies", BCHL), Александр Ким ("Эссят", Финляндия), Корней Корнеев ("Victoriaville Tigres"), Никита Михайлис ("Металлург", КХЛ), Евгений Рымарев ("19 Гуменне", Словакия), Асанали Саркенов ("Spokane Chiefs", WHL), Тимофей Симонов, ("Qarmet", МЛК), Леонид Шакенов ("Барыс", МЛК), Аркадий Шестаков ("Адмирал", КХЛ);

Тренерский штаб:

Талгат Жайлауов – Главный тренерТренеры: Константин Пушкарев, Владимир КнязевТренер вратарей – Александр Кудрявцев

Сборная Казахстана сыграет с командами Франции, Украины, Японии, Польши и Литвы.

Расписание матчей сборной Казахстана:2 мая. 19:00. Литва - Казахстан;3 мая. 15:30. Казахстан - Япония;5 мая. 22:30. Казахстан - Польша;7 мая. 19:00. Украина - Казахстан;8 мая. 15:30. Казахстан - Франция.