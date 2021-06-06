Казахстан - единственный победитель чемпионов мира? Прямая трансляция финала ЧМ по хоккею

Сегодня, 6 июня, на чемпионате мира по хоккею в Риге состоятся матч за третье место и финал, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В 18:15 по времени Нур-Султана в матче за третье место сыграют США и Германия. Эту игру можно будет посмотреть в Youtube-канале IIHF.

А в 23:15 состоится главный матч чемпионата мира в Риге, где сыграют Финляндия и Канада. Его в прямом эфире покажет телеканал QazSport.

Напомним, сборная Казахстана выступала в одной группе со всеми этими командами. Так, казахстанцы на данный момент нанесли единственное поражение действующим чемпионам мира - Финляндии (2:1Б), Канаде проиграли - 2:4, но при этом смогли отыграться с 0:2. Также сборная Казахстана обыграла Германию со счетом 3:2, а американцам уступила - 0:3.

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