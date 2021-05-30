Капитан сборной Казахстана вошел в тройку лучших бомбардиров чемпионата мира

Капитан сборной Казахстана Роман Старченко вошел в тройку лучших бомбардиров чемпионата мира в топ-дивизионе, который проходит в Риге (Латвия), сообщает "Шайба.kz".

По итогам шести матчей группового раунда на счету нападающего семь очков. Столько же у датчанина Никласа Йенсена и словака Петера Цегларика.

Напомним, накануне Казахстан разгромил Италию. До окончания группового раунда команде осталось провести матч с Норвегией 31 мая.

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