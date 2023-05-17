В Канаде отметили игрока сборной Казахстана перед матчем ЧМ-2023 по хоккею

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Сегодня 20:41
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Сайт Федерации хоккея Канады в превью к матчу с Казахстаном на чемпионате мира отметила игрока команды Галыма Мамбеталиева, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Речь идет о форварде Максиме Мухаметове. Матч против Канады пройдет сегодня 17 мая. Начало в 23:20 по времени Астаны.

"Максим Мухаметов продолжает свою впечатляющую международную кампанию в Риге, забив два из четырех голов казахстанцев в трех матчах и реализовав всего четыре броска по воротам. На зимней Универсиаде 2023 года в январе 24-летний игрок возглавил турнир по набранным очкам, набрав 15 очков (6-9-15) в семи матчах, что помогло Казахстану завоевать бронзовую медаль. В Лейк-Плэсиде он приберег свою лучшую игру напоследок, забив дважды и отдав четыре передачи в победе над Японией со счетом 8:1 в матче за третье место", - пишет сайт.

В группе В канадцы с восемью очками идут на втором месте, тогда как казахстанцы, набрав два балла, располагаются на предпоследней, седьмой строчке.

На старте турнира подопечные Галыма Мамбеталиева обыграли по буллитам Норвегию (4:3), после чего уступили Чехии (1:5) и Швейцарии (0:5). Перед казахстанскими хоккеистами стоит задача сохранить прописку в топ-дивизионе.

Метки:
Сборная РК по хоккею

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