Канада стала первым финалистом ЧМ-2023 по хоккею

На чемпионате мира-2023 по хоккею определился первый финалист, сообщает корреспондент Vesti.kz. Им стала сборная Канады, которая в полуфинале обыграла Латвию.

Встреча прошла в Тампере (Финляндия) и завершилась со счетом 4:2 в пользу "кленовых листьев".

Данс Локмелис вывел Латвию вперед в середине первого периода. Во втором периоде канадцы отыграли одну шайбу благодаря точному броску Самуэля Блэза. В концовке второй 20-минутки нападающий сборной Латвии Рудольфс Балцерс вновь вывел команду вперед.

Но в третьем периоде канадцы забросили сопернику три безответные шайбы. Отличились Джек Куинн, Адам Фантилли и Скотт Лотон.

В финале ЧМ-2023 Канада сыграет с победителем второго полуфинального матча, в котором сыграют США и Германия.

Отметим, что Канада и Латвия играли в группе В, где сборная Казахстана заняла шестое место и сохранила прописку в топ-дивизионе.