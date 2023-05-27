Канада стала первым финалистом ЧМ-2023 по хоккею

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Сегодня 19:59
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На чемпионате мира-2023 по хоккею определился первый финалист, сообщает корреспондент Vesti.kz. Им стала сборная Канады, которая в полуфинале обыграла Латвию.

Встреча прошла в Тампере (Финляндия) и завершилась со счетом 4:2 в пользу "кленовых листьев". 

Данс Локмелис вывел Латвию вперед в середине первого периода. Во втором периоде канадцы отыграли одну шайбу благодаря точному броску Самуэля Блэза. В концовке второй 20-минутки нападающий сборной Латвии Рудольфс Балцерс вновь вывел команду вперед.

Но в третьем периоде канадцы забросили сопернику три безответные шайбы. Отличились Джек Куинн, Адам Фантилли и Скотт Лотон.

В финале ЧМ-2023 Канада сыграет с победителем второго полуфинального матча, в котором сыграют США и Германия.

Отметим, что Канада и Латвия играли в группе В, где сборная Казахстана заняла шестое место и сохранила прописку в топ-дивизионе. 

Метки:
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