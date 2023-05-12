Камбэком завершился первый матч в группе Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею

На чемпионате мира по хоккею состоялся матч в группе B, где представлена сборная Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча между Словакией и Чехией прошла в Риге (Латвия). В первом периоде соперники забросили все шайбы в этом матче. Чехия благодаря голам Романа Червенки и дублю Лукаша Седлака вырвала победу со счетом 3:2. При этом словаки дважды выходили вперед. Шайбы на счету Мартина Хромяка и Мислава Росандича.

Сегодня, в 23:20 по времени Астаны состоится еще один матч сборных группы B. Сыграют Латвия и Канада.

Сборная Казахстана стартует завтра, 13 мая матчем против Норвегии.

В группе A команда США одолела Финляндию - 4:1. Встречи этой группы принимает финский Тампере.