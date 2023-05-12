Камбэком завершился первый матч в группе Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею

Новости спорта Хоккей Сборные (хоккей)
Сегодня 22:02
©twitter.com/IIHFHockey

На чемпионате мира по хоккею состоялся матч в группе B, где представлена сборная Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча между Словакией и Чехией прошла в Риге (Латвия). В первом периоде соперники забросили все шайбы в этом матче. Чехия благодаря голам Романа Червенки и дублю Лукаша Седлака вырвала победу со счетом 3:2. При этом словаки дважды выходили вперед. Шайбы на счету Мартина Хромяка и Мислава Росандича.

Сегодня, в 23:20 по времени Астаны состоится еще один матч сборных группы B. Сыграют Латвия и Канада.

Сборная Казахстана стартует завтра, 13 мая матчем против Норвегии.

В группе A команда США одолела Финляндию - 4:1. Встречи этой группы принимает финский Тампере.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Сборная РК по хоккею

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 22:02
Сборные (хоккей)
Камбэком завершился первый матч в группе Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею
Сегодня , 17:16
Сборные (хоккей)
Сборной Казахстана озвучили главную задачу на ЧМ-2023 по хоккею
Сегодня , 16:57
Сборные (хоккей)
Открытие ЧМ-2023 – в раскладах Olimpbet
Вчера , 20:41
Сборные (хоккей)
Ситуация с Дицем в сборной Казахстана повлияла на судьбу другого хоккеиста
Вчера , 15:44
Сборные (хоккей)
Сборная Казахстана назвала окончательный состав на ЧМ-2023 по хоккею
10 мая, 15:45
Сборные (хоккей)
Сборная Казахстана прибыла на ЧМ-2023 по хоккею и представила состав
10 мая, 11:56
Сборные (хоккей)
Олимпийский чемпион опасается за сборную Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею
9 мая, 22:56
Сборные (хоккей)
Стал известен состав сборной Казахстана на чемпионат мира-2023 по хоккею
8 мая, 18:38
Сборные (хоккей)
Презентованы медали ЧМ-2023 по хоккею с участием Казахстана
7 мая, 19:35
Сборные (хоккей)
Фанатам припомнили критику Скабелки после разгрома сборной Казахстана с новым тренером
© 2008 - 2023 ТОО «EML»